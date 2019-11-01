Толстяк скинул с себя майку и прокатился на пузе после победы любимой команды

Тучный фанат эмоционально отпраздновал победу «Вашингтон Нэшионалс» над «Хьюстон Астрос» в финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB). Видео появилось в Twitter ESPN.

Мужчина разорвал на себе футболку и проехался по трибуне на животе. Пользователи сети назвали его поступок «кинематографичным и воодушевляющим». Ролик посмотрело более 12 тысяч зрителей.

«Вашингтон» впервые в истории выиграл MLB. Счет в финальной серии — 4:3. Ранее высшим достижением «Вашингтона» был выход в решающую стадию турнира в 1981 году.

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