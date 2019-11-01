В России нашелся «идущий по стереотипам» самолет-«ледокол»

На российских многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34 зачастую отрабатываются перспективные технологии, пишет официальная газета Минобороны «Красная звезда».

«На сегодняшний день Су-34 служит своего рода ледоколом, идущим по заледеневшим старым стереотипам, на котором отрабатываются новые решения с точки зрения вооружения, аппаратуры радиоэлектронного противодействия и другого спецоборудования. Всё это в будущем может быть использовано на других самолетах оперативно-тактической авиации», — отмечает издание.

«Красная звезда» напоминает, что в 2012 году военное ведомство заключило контракт на поставку 92 бомбардировщиков Су-34 на сумму около 100 миллиардов рублей, а в рамках реализации гособоронзаказа 2019 года данное соглашение выполнено в полном объеме.

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В марте командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин заявил, что Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 способен поражать наземные и воздушные объекты днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет использует управляемое вооружение классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость — 1,9 тысячи километров в час, боевая нагрузка — до восьми тонн.

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