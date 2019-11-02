Испания поможет ошибшейся континентом Грете Тунберг вернуться в Европу

Министр экологических преобразований Испании Тереза Рибера отозвалась на призыв о помощи шведской экоактивистки Греты Тунберг, приехавшей в США, чтобы отправиться на климатический форум, однако его перенесли из Чили в Мадрид. Об этом Рибера написала на своей официальной странице в Twitter.

«Дорогая Грета, мы были бы рады видеть тебя в Мадриде. Ты проделала долгий путь и помогаешь всем нам поднимать проблемы, просвещать людей и добиваться перемен. Мы с удовольствием поможем тебе обратно пересечь Атлантику. Намерены связаться с тобой, чтобы это осуществить», — написала Рибера.

Ранее Тунберг попросила своих подписчиков в Twitter о помощи в свете переноса климатического форума COP25 из Сантьяго в Мадрид. «Выходит, я проехала полмира — в неправильном направлении :) Теперь мне нужно найти способ пересечь Атлантику в ноябре...» — написала девушка.

Судя по записям в Twitter, сейчас Тунберг находится в США. Ранее в октябре член Европарламента от Германии Йорг Мойтен заподозрил Россию в финансировании европейских климатических движений, включая деятельность Греты Тунберг.

16-летняя шведка с синдромом Аспергера считается одним из лидеров мирового экологического движения. Известность к ней пришла после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. В сентябре этого года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

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