В США рассказали о последнем секретном самолете СССР

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса МиГ-31, в настоящее время выступающий носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», в последнее десятилетие существования СССР оставался загадкой для западных стран, пишет The National Interest.

Причина, по мнению американского издания, заключается в том, что самолет предназначался для обороны протяженных границ страны, производился исключительно для ее нужд и не поставлялся за рубеж.

Журнал пишет, что МиГ-31 создавался на основе МиГ-25, от которого отличался, в частности, способностью радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере, возможностью летать на малых высотах при сверхзвуковой скорости и более совершенным вооружением.

В октябре издание We are the Mighty написало, что советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха и в ряде случаев до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ.

