«Шеффилд Юнайтед» разгромил соперника и продлил беспроигрышную серию в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме дублем в составе клинков отметился Джон Ладстрем, еще один мяч на свой счет записал Джон Флек. Во второй половине игры зрители не увидели голов.

Победа позволила «Шеффилду» продлить беспроигрышную серию в АПЛ до четырех матчей подряд. Команда набрала 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Бернли» 12 баллов, клуб расположился на 15-й строчке.

В следующем туре «Шеффилд» 9 ноября на выезде сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». «Бернли» в тот же день на своем поле примет столичный «Вест Хэм».

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