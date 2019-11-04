Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен раскрыть свое имя. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность. «Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент"!» — потребовал американский лидер.

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Трамп также заявил, что многие люди слушали запись его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским и «ни у кого не было никаких жалоб».

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

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