В Москве прошел «Русский марш»

Шествие националистов «Русский марш» прошло в московском районе Люблино. В нем приняли участие несколько десятков человек, передает ТАСС.

Мероприятие было согласовано властями столицы. Участники марша прошли колоннами от улицы Перерва до станции метро «Люблино». Движение автотранспорта по этому маршруту было перекрыто. Отмечается, что никаких происшествий на акции не зарегистрировано.

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«Русские марши» традиционно проводятся в Москве 4 ноября, в День народного единства, представителями русских националистических организаций и движений. Самый многочисленный марш прошел в 2011 году — по разным оценка его посетили от 10 до 25 тысяч человек. Первая такая акция была проведена в 2005 году.

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