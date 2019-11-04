Джокович лишился статуса первой ракетки мира

Испанец Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сместив с первой строчки серба Новака Джоковича. Таблица доступна на сайте ATP.

33-летний Надаль расположился на первом месте, имея в своем активе 9585 очков. У Джоковича 8945 очков. Третье место рейтинга занял швейцарец Роджер Федерер с 6190 очками. Россиянин Даниил Медведев расположился на четвертой строчке списка (5705), а замыкает первую пятерку австриец Доминик Тим (5025).

Надаль добрался до полуфинала турнира серии Masters в Париже. Он должен был сыграть с канадцем Денисом Шаповаловым, но снялся с турнира. Победителем соревнований стал Джокович.

В сентябре Надаль одержал победу над Медведевым в финале Открытого чемпионата США. Испанец в 19-й раз выиграл финал турнира серии «Большого шлема».

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