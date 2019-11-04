На Украине заговорили о свержении Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина».

Лукаш рассказала, что некая политическая сила намерена лишить власти украинского лидера из-за разведения сил в Донбассе, выставив все как капитуляцию. «Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт», — отметила политик.

По словам Лукаш, при Зеленском политика в стране превратилась в «плеяду скандалов», а свобода слова находится под вопросом. Кроме того, ухудшилась экономическая ситуация, считает политик. «Но все равно стало относительно легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на "своих" и "чужих", "пятую колонну" и "патриотическую колонну"», — заявила она.

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Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны ЛНР. Начало разведения войск в районе поселка Петровское планируется после завершения отвода вооружений в районе Золотого.

В октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, согласно которому Владимир Зеленский начал терять поддержку среди жителей страны. Отмечалось, что в октябре положительно деятельность украинского лидера оценивали 66 процентов опрошенных. В сентябре этот показатель равнялся 73 процентам.

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