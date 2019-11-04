Смертельная авария с участием боксера-чемпиона попала на видео

Бывший чемпион Латинской Америки по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Леонардо Хавьер Гонсалес скончался в результате ДТП в 44 года. Видео появилось на YouTube-канале SMnoticias.

Гонсалес находился на пассажирском сиденье, когда водитель потерял контроль над автомобилем. Машина на полной скорости врезалась в дорожный знак и фонарный столб. Экс-боксер скончался на месте.

На профессиональном уровне Гонсалес провел 20 боев, в которых одержал 15 побед. В 1997 году он завоевал чемпионский пояс WBO Latino, одержав победу над колумбийцем Бринатти Макильоном.

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