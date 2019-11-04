Жительница Чечни извинилась за сообщения об убийстве дочери

Жительница Чечни публично извинилась за распространение ложной информации о смерти своей дочери и заявила, что сделала это осознанно. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на страницу «ЧП Чечня» в Instagram.

Уточняется, что несколько дней назад в сети появилось видео, на котором женщина рассказала, что ее дочь была убита близким родственником из-за неподобающего поведения. Однако на новом видео мать опровергает свои слова, заявив, что солгала, чтобы вернуть мужа домой. Пользователи Instagram осудили такой поступок, посчитав, что этот инцидент негативно скажется на ребенке.

«Я в этом виновна и раскаиваюсь», — заключила женщина.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения в эфире местного телеканала или в социальных сетях за неподобающее поведение или критику в адрес властей.

Последний подобный инцидент произошел в июле, когда чеченский подросток в программе телеканала «Грозный» со слезами на глазах принес извинения главе республики Рамзану Кадырову за то, что раскритиковал руководство Чечни. Оставшуюся часть эфира муфтий Салах Межиев общался с мальчиком. Он держал при себе папку с распечатанными комментариями подростка и отчитывал 16-летнего Магомеда Ахматова.

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