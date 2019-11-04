Загитова призналась в нежелании соревноваться после Олимпиады

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, как изменился ее подход к соревнованиям и тренировкам. Слова спортсменки приводит «Р-Спорт».

17-летняя Загитова призналась, что в прошлом сезоне ей не хотелось выступать. «Было какое-то чувство... Боязнь... Даже не боязнь, а ощущение, когда просто не хочется. Знаете, после Олимпиады я была уставшей, но заставляла себя тренироваться», — рассказала Загитова.

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Она отметила, что на нее повлиял опыт работы в шоу минувшим летом. Загитова рассказала об общении со старшими коллегами, которые изменили ее отношение к проблеме. Кроме того, Загитова подчеркнула, что ее тренер Этери Тутберидзе также изменила подход.

«Этери Георгиевна и остальные тренеры стали спокойнее относиться к моей ситуации, и я начала спокойнее воспринимать все, перестала заморачиваться по какому-то поводу. Сейчас я катаюсь в удовольствие», — заявила Загитова.

На третьем этапе мирового Гран-при Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице и также ученице Тутберидзе Алене Косторной. Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане.

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