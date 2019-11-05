Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью

Художественный руководитель французского модного дома Balmain Оливье Рустен и британская супермодель Кара Делевинь опубликовали фотографию, на которой они запечатлены обнаженными. Снимок появился в Instagram-аккаунте дизайнера.

На фото модель и модельер стоят без одежды и обнимаются. При этом Рустен закрасил интимные части их тел в фоторедакторе. «Instagram, следует ли нам извиниться», — пошутил дизайнер в описании к посту и отметил Делевинь.

Фото опубликовано @olivier_rousteing

Подписчики Рустена неоднозначно восприняли публикацию. «Меня напрягают ваши отношения, ребята», «Ну они же на самом деле не голые», «Ты плохо замазал свои трусы», «Не извиняйтесь, покажите все!», «Я не понимаю, что происходит, но это уже ненормально», — недоумевали они под фото, собравшем около 150 тысяч лайков.

В январе Кара Делевинь снялась в новой рекламной кампании бренда Balmain. Вместе с Делевинь в фотосессии, посвященной коллекции Balmain Spring 2019, принял участие и Оливье Рустен. На некоторых черно-белых кадрах он прикрывал голую грудь модели, на других — она позировала обнаженной на фоне логотипа бренда.

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