Зеленского назвали голодным и недоспавшим президентом

Президент Украины Владимир Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, около трех недель назад он встречался с главой государства в офисе президента. Гордон рассказал, что когда в кабинет принесли печенье, Зеленский «набросился на него, как изголодавшийся человек». На вопрос украинского журналиста о том, в чем дело, президент объяснил, что не имеет времени поесть.

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«Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший», — рассказал о состоянии украинского лидера Гордон. Он считает, что это связано с искренней попыткой президента «что-то сделать для своей страны… сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников».

31 октября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер устал от негативной информации. «Очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации — он это очень болезненно воспринимает», — отметил Богдан.

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