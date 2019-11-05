Зеленского отказались считать хозяином президентского офиса

Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман выразила сомнение, что глава государства Владимир Зеленский является хозяином президентского офиса. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина», видеозапись опубликована в YouTube.
Политик отметила, украинский лидер не контролирует ситуацию в стране. По ее мнению, причиной этого является непрофессионализм Зеленского и его команды, в частности, при подготовке визитов президента на территории Украины.
Она добавила, что спасти власти может бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Герман считает, это возможно только в том случае, если политик вновь возглавит украинское правительство. Однако она сомневается, что это произойдет.
В октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, согласно которому Владимир Зеленский начал терять поддержку среди жителей страны. Отмечалось, что в октябре положительно деятельность украинского лидера оценивали 66 процентов опрошенных. В сентябре этот показатель равнялся 73 процентам.