В России пенсионные накопления предложили тратить на улучшение жилья

В Госдуме предложили разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) тратить накопленные средства на улучшение жилищных условий, получение образования и другие нужды. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрия Скриванова.

Нововведение коснется системы гарантированного пенсионного продукта (ГПП), поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании группы. Скриванов проводит аналогию с материнским капиталом, когда люди получают свои накопления в собственность и распоряжаются ими по своему усмотрению.

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В Минфине отметили, что на данный момент тратить свои пенсионные сбережения можно только на дорогостоящее лечение. Опрошенные изданием эксперты считают, что граждане положительно воспримут такую инициативу, однако есть риск, что человек, потративший все сбережения на житейские нужды, в старости останется ни с чем. Накопления в системе НПФ прежде всего направлены на выплату пенсий. Если эти деньги тратятся на что-то другое, то тогда, по мнению некоторых аналитиков, необходимо вообще закрывать негосударственное пенсионное страхование, которое в первую очередь должно повышать уровень пенсионного обеспечения граждан.

Представители НПФ, наоборот, поддержали инициативу. Они видят в этом много плюсов: расширение льгот по НДФЛ (при взносах на ГПП до шести процентов от дохода), более гибкая система взносов, возможность наследовать неиспользованную часть накопленной пенсии и так далее. Также в НПФ надеются, что смогут привлечь молодых клиентов, когда продукты фондов уравняются в представлении потребителей с долгосрочными банковскими вкладами.

Минфин России и Центробанк огласили параметры новой системы пенсионных накоплений в конце октября. Гарантированный пенсионный план (ГПП) поможет россиянам копить на пенсию самостоятельно при государственной поддержке. Работодателя надо будет поставить в известность, однако он не будет знать о том, услугами какого именно фонда пользуется сотрудник.

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