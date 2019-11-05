Названа цена золотого унитаза с пуленепробиваемым стульчаком

В Китае выставили на продажу золотой унитаз с пуленепробиваемым стульчаком, украшенным 40 815 бриллиантами. Об этом сообщает Daily Mail.

Приспособление представили на ярмарке Шанхая. Его стоимость составляет почти 1,3 миллиона долларов (более 81 миллиона рублей). Автор туалета — бренд Coronet, который принадлежит гонконгской ювелирной компании Aaron Shum. Отмечается, что в числе клиентов последнего — китайские знаменитости и политики.

Изобретение рассматривается экспертами Книги рекордов Гиннесса как унитаз, инкрустированный самым большим количеством драгоценных камней.

В июне в особняке, выставленном на продажу в Челябинской области, обнаружили унитаз в форме трона французских королей. Сантехническое устройство со спинкой из ясеня, тонированного под состаренный дуб, и с пепельницей на подлокотнике украшено подсвечником, музыкальной шкатулкой и табличкой с фрагментом поэмы французского поэта XIX века Альфреда де Мюссе. При сливе воды звенит специальный колокольчик, заглушая неприятные звуки.

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