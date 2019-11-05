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В Госдуме оценили шансы Украины перезимовать без российского газа

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Украинские хранилища в настоящий момент заполнены топливом в достаточном количестве для прохождения зимнего сезона в условиях отсутствия поставок российского газа, считает председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 5 ноября.

«Общий объем хранилищ около 30 миллиардов [кубометров]. Сегодня они заполнены на 21,7, хотя в предыдущие годы они оптимизировали запас, чтобы пройти зимний пик, и запас больше 16 миллиардов не превышал», —рассказал он.

По его словам, Киев себя страхует на случай проблем с транзитом. Парламентарий также допустил, что Украина сама откажется от продления энергетического контракта под давлением американской стороны.

Ранее во вторник глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подземное хранение газа (ПХГ) на Украине сможет обеспечить отопительный сезон в стране. Таким образом он положительно оценил готовность страны к остановке транспортировки газа с Россией. В октябре это же мнение высказал замглавы «Нафтогаза» Сергей Перелома.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить газовое соглашение с украинской стороной при условии отказа от взаимных претензий. Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года.

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