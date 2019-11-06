Самая молодая миллиардерша в мире сняла себя на видео в бикини

kyliejenner / Instagram

Самая молодая миллиардерша в мире, основательница косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер, опубликовала снятое ею видео, на котором она позирует в купальнике. Оно появилось в stories ее Instagram-аккаунта в среду, 6 ноября.

22-летняя Дженнер прорекламировала линейку купальных костюмов, которую выпустила ее подруга Анастасия Караниколау (Anastasia Karanikolaou) в коллаборации с австралийским брендом TJ Swim. На кадрах она примеряет розовое бикини и снимает себя в зеркало на камеру смартфона. В stories девушка также выложила несколько других моделей купальника разных цветов и поздравила подругу с выходом коллекции.

Ранее в октябре Кайли Дженнер показала подписчикам фотографии в костюме Playboy Bunny («зайчик Playboy»). На снимке Дженнер позировала с Анастасией Караниколау, которая была одета идентично. «Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy», — подписала под фото миллиардерша.

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