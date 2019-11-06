Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину

Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Сначала протестующие стояли у входа в театр, затем им удалось проникнуть в зал под видом зрителей.

Художественный руководитель театра Константин Богомолов вышел к публике и предупредил о возможных провокациях во время «Нормы». «Если будут пускать тараканов на сцену или кричать "позор!" — не пугайтесь», — попросил он.

«Норма» — дебютный и один из самых известных романов Сорокина, написанный еще в начале 1980-х годов и впервые опубликованный в 1994-м.

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