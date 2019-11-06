На Таймыре начнут разводить овцебыка

Экспериментальную ферму для разведения овцебыков создадут в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе, сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Создать ферму в таймырском поселке Волочанка предложили представители семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал» Анастасия и Денис Теребихины. Региональные власти инициативу поддержали, решив, что такой объект органично впишется в концепцию создания этнодеревень в северных районах края, обеспечит коренное население работой и поможет развивать национальные промыслы.

По планам семьи Теребихиных, в 2020 году с Ямала на полуостров безвозмездно по договоренности передадут 20 молодых овцебыков. Для их выпаса подготовят пастбище площадью 160 гектаров. Животные будут содержаться в искусственно созданной среде с полувольным содержанием и выходом в естественную среду обитания.

В правительстве отметили, что овцебык обладает длинной густой шерстью и подшерстком в два-три раза длиннее и тоньше мохера ангорских коз и верблюжьей шерсти. В России насчитывается около восьми тысяч особей.

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