Названы самые обманчивые качества человеческой личности

Пользователи Reddit обсудили человеческие качества, проявления которых они чаще всего имитируют. За несколько часов тред набрал более 5 тысяч комментариев и почти 15 тысяч лайков.

Наиболее обманчивым личностным качеством оказалась уверенность в себе. Пользователь Chogisoo признался, что при фактически отсутствующей самооценке ему удается казаться прирожденным лидером: «Я просто не люблю просить о помощи или беспокоить других, поэтому все высоко оценивают меня, несмотря на то, что все это только фасад».

С ним согласилась DntMindMeImNtRlyHere, заметив, что все окружающие всегда восхищаются ею, в то время как она постоянно испытывает ужасный внутренний страх: «У меня внутри текут слезы, потому что я волнуюсь о том, что мне нужно делать сейчас, и я просто хочу плакать». Она сравнила себя с чокнутой эксцентричной дамой, при этом вслух, по ее словам, она всегда спокойно отвечает, что может сделать все.

Пользователь Его-Infamous признался, что кажется скрытным, так как до последнего никак не проявляет негатив. Он пояснил, что его страхи вырываются наружу, только когда он много выпивает. В этом случае он говорит вслух все, что его тревожит, пугая друзей своим психическим состоянием. Юзер PM_Me_Right_Tits заметил, что его бич — это вымученное терпение: «Внутренне я кричу, чтобы ты поторопился. Снаружи я говорю: не-е-е-е-ет, все в порядке, не торопись».

Многие пользователи заметили, что им часто приходится изображать какие-то эмоции, чтобы оправдать ожидания других и создать впечатление, что они являются чувствительными людьми. К примеру, Callalilly45 признался, что всегда отвечает взаимностью на признания в нежных чувствах или фразы вроде «я скучаю по тебе», несмотря на то, что ничего подобного не испытывает. Его поддержали другие комментаторы, заметив, что никогда не могли понять, каково это — скучать по человеку.

Ранее пользовательницы Reddit обсудили негласные правила, которым следуют все женщины. Они назвали этот свод «Девичьи кодексом», многие правила касались взаимовыручки и поддержки.

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