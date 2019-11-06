Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с тогдашним российским коллегой Сергеем Лавровым. Видеозапись интервью дипломата в программе «Хроники необъявленной войны» опубликована в Facebook.

Климкин отметил, что Лавров якобы повышал на него голос и отказывался вести переговоры об обмене задержанных лиц. «Швырнул в него [документы], но не прямо в лицо. Когда мы обсуждали политзаключенных: списки и наших заложников. Он и так циничный человек, а тут еще начал так говорить. И немцы, и французы были. И я швырнул», — сказал Климкин.

При этом он добавил, что не определился, жалеет ли о своем поступке. Свои действия дипломат объяснил эмоциональной атмосферой. По мнению Климкина, задачей главы российского МИД было отвлечение внимание дипломатов, чтобы переговоры вели между собой только главы государств.

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Ранее Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в последние годы стал очень циничным. В конце мая экс-глава МИД Украины также рассказал, что Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки.

В марте 2016 года встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию двух министров, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета.

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