Школьные учителя поделились непристойными историями из своей практики

Школьные учителя и преподаватели университетов рассказали на Reddit о неприличных случаях, с которыми они сталкивались в работе. Тред с такими историями быстро набрал популярность, пользователи оставили несколько тысяч комментариев.

Большинство рассказов было посвящено сексуальным сценам, за которыми учителя заставали школьников. Пользователь под ником Zakkana случайно застал одного из своих студентов в туалете — тот занимался сексом по телефону, одновременно справляя нужду. «По сей день поражаюсь, что смог не засмеяться», — признался он.

Юзер axxxxxxxk поймал подростков в школьном лагере за групповой мастурбацией. Другой комментатор пояснил, что таким порой занимаются даже младшеклассники — причем прямо во время уроков. Многие учителя рассказывали, как выгоняли занимающихся сексом подростков из укромных уголков школы.

Учитель под ником Mister_M00N вспомнил, как его коллега отсканировала свои интимные фото, чтобы позднее послать их супругу по электронной почте. «Она отсканировала их на рабочем устройстве и загрузила их в общий публичный каталог, думая, что загружает их в личную папку (что я до сих пор не знаю, почему она подумала, что это хорошая идея). Само собой разумеется, что это не заняло много времени, чтобы кто-то нашел ее фотографии в общем каталоге», — поделился он.

Один из комментаторов рассказал, что его ученица беспричинно сняла штаны на уроке. «Очень странная вещь для комментирования, могу вам сказать», — заметил он. Педагог, ведущая группы дошкольного образования, призналась, что для многих детей 4-5 лет их тело становится большим открытием, и они готовы часами трогать его и изучать. «Дети чертовски странные», — призналась она. Пользователь Chezzica вспомнил, что однажды услышал от четырехлетнего ребенка подробные описания способа самоубийства.

Ранее пользователи Reddit, выросшие в богатых семьях, рассказали о первом столкновении с бедностью. Многие утверждали, что были шокированы реальной жизнью.

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