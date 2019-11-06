США попросили сжалиться над легендарным виски

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски, передает CNBC.

Также в ходе телефонного разговора Джонсон призвал собеседника не вводить пошлины на экспорт европейских автомобилей, рассказал представитель премьера.

В Белом доме, комментируя разговор, подчеркнули, что лидеры стран подтвердили приверженность укреплению взаимоотношений с помощью договора о свободной торговле, который будет подписан, когда Великобритания выйдет из Евросоюза.

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США собираются в ноябре принять решение о введении торговых пошлин на автомобили из Евросоюза. В мае Вашингтон согласился отложить решение на полгода. Тем не менее Трамп утверждает, что нынешние тарифы на поставки автомобилей из Евросоюза и Японии не отвечают интересам американских производителей. Торговая сделка с Японией, которую заключили США, обошла эту проблему стороной. Для ЕС опасность введения пошлин остается.

В Брюсселе обещают не оставить без ответа решение о пошлинах, если оно будет принято. Так, комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем утверждала, что дополнительными пошлинами обложат американские товары на сумму почти 40 миллиардов долларов.

Сейчас в США действуют пошлины на европейскую сталь и алюминий. ЕС ответил на них 25-процентными пошлинами на американские товары стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Помимо этого, США получили разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) ввести пошлины на европейские товары объемом 7,5 миллиарда долларов. Такое решение было принято после рассмотрения дела о преференциях для Airbus.

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