Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов. Об этом сообщает NOS.

Сообщение наземным службам об инцидентах в воздухе передается не при помощи физической кнопки, а путем передачи членом экипажа того или иного кода. По данным СМИ, командир воздушного судна наглядно демонстрировал стажеру процесс отправки кода, и случайно отправил сообщение в эфир.

Эксперт NOS в авиационной отрасли рассказал, что код об угоне самолета един для всех авиакомпаний мира. Он состоит из четырех цифр «7500», и передается на радиочастоте, зарезервированной под чрезвычайные ситуации.

Вечером 6 ноября в Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию. СМИ сообщили, что рейс UX1094 авиакомпании Air Europa из Амстердама в Мадрид захватили три вооруженных ножами человека. Позднее авиакомпания назвала инцидент ложной тревогой и извинилась перед пассажирами.

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