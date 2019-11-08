В партии Зеленского отреагировали на слова своего депутата о «хороших людях» в ДНР

Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Виталий Безгин прокомментировал скандальные заявления своего однопартийца Максима Ткаченко относительно возможного сотрудничества с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Ткаченко выразился «не совсем корректно».

«Нет абсолютно таких мыслей в нашей фракции. У нас есть однозначная позиция, что все оккупированные территории должны вернуться под контроль Украины, но никакой речи о сотрудничестве с теми людьми», — заявил Безгин. Он также подчеркнул, что на территории Донбасса живут украинские патриоты, и именно их имел в виду Ткаченко, когда говорил о «хороших людях» в ЛНР и ДНР.

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Ранее советник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Максим Ткаченко допустил, что среди руководства ДНР и ЛНР могут быть «хорошие люди». По его словам, во властных структурах ЛНР и ДНР есть профессиональные, вменяемые, честные и порядочные люди, «которые хотят мира, хотят возврата территорий, но по разным причинам остаются там». Ткаченко отметил, что многих украинская общественность знает, и допустил, что «кто-то из них сможет остаться в команде новой власти».

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти проводят силовую операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

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