Российские роботы будут работать в магазинах Бразилии

Российские роботы Promobot V.4 отправляются в Бразилию. Соглашение подписано между компанией-производителем «Промобот» и бразильской Águia Real во время международной конференции Web Summit в столице Португалии — Лиссабоне. Общая сумма контракта — 280 тысяч долларов.

Согласно документу, до конца 2019 года в Бразилию отправится два российских робота — для работы в качестве консультантов в точках розничных продаж в Рио-де-Жанейро. Роботы будут консультировать посетителей магазинов, помогать с навигацией, отвечать на вопросы. По словам коммерческого директора Águia Real Жоао Феррейры, в 2020 году возможна закупка еще 12-ти роботов — в случае положительной оценки их работы. Стороны также рассмотрели вариант открытия сервисного центра в Рио-де-Жанейро.

Сегодня несколько промоботов в уже работают в Латинской Америке — в Мексике, Чили и бразильском Сан-Паулу.

Ранее производитель роботов получал поддержку от Корпорации МСП в рамках программы поддержки стартап-проектов, а также для реализации стратегии выхода на иностранные рынки. Общий общем поддержки составил 250 миллионов рублей.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

