«Эвертон» одержал выездную победу и поднялся на 13-е место в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 9 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. «Ирисок» на четвертой минуте вывел вперед Том Дэвис. На 50-й минуте Дэнни Ингс восстановил равенство, но через 25 минут Ришарлисон вернул преимущество ливерпульскому клубу.

«Эвертон» после 12-ти туров имеет в активе 14 очков и располагается на 13-м месте. «Саутгемптон» набрал восемь очков и находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре «Эвертон» 23 ноября на своем поле примет «Норвич». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Арсеналом».

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