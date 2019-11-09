В России изменили схему выделения субсидий многодетным семьям

Правительство России утвердило изменения в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок. Об этом сообщается на сайте кабмина в субботу, 9 ноября. 17 регионов по решению правительства получат меньше денег, финансирование 21 региона будет увеличено.

Так, Карелия, Коми, Крым, Забайкальский край, Калининградская, Кемеровская области и еще 11 субъектов России получат в 2019 году в общей сложности на 755,4 миллиона рублей меньше. Эти деньги направят на увеличение объемов субсидий в других регионах, причем больше всего получат Челябинская область (179 миллиона рублей), Свердловская область (133,8 миллиона рублей) и Иркутская область (125,7 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов: определены правила расчета затрат на амортизацию. Кроме того, соответствующее постановление уточняет, как определять расчетную предпринимательскую прибыль — без учета расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

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