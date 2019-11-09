В России научились за минуту определять поддельное вино

Российские ученые создали метод экспресс-анализа, позволяющий за минуту определять наличие синтетических красителей в соках и винах. Об этом РИА Новости рассказали во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений.

Исследователи создали прибор, который, используя данный метод, в режиме реального времени определяет наличие синтетических красителей в анализируемом образце. При этом процесс анализа занимает не более минуты, отметили представители ученых. Устройство получило название «фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей».

«Наиболее перспективным оказалось направление, связанное с применением спектрофотометрии. (...) Была определена зависимость изменения спектра поглощения электромагнитного излучения от наличия синтетических красителей в окрашенных прозрачных соках и винах», — объяснил эксперт.

Отмечается, что вопросом метода определения поддельного вина специалисты занялись после обращения из института безалкогольной и винодельческой промышленности.

В октябре сообщалось, что российские вина задумали особым образом выделять в меню ресторанов. Предлагалось ставить российские напитки в винных картах выше, чем иностранные, или использовать специальный шрифт.

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