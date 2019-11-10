Историка-убийцу лишили членства в совете французского института

Научный совет Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе лишил членства доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом говорится в заявлении института в Twitter.

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В ISSEP отметили, что не могут представить, как приглашенный профессор Практической школы высших исследований в Сорбонне, награжденный французским орденом Почетного легиона историк мог совершить этот ужасающий поступок. В связи с этим институт незамедлительно снял с Соколова функции члена научного совета.

Ранее имя Соколова вымарали с сайта Российского военно-исторического общества. «Не только потому, что он не работал в научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее», — отметили в РВИО.

Олег Соколов был задержан 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.