Призывающего к миру в Донбассе журналиста оттаскали за уши

Украинского журналиста Руслана Коцабу назвали «агентом ФСБ» в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов». Выпуск программы доступен на YouTube.

Журналист заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен более жестко разобраться с противниками разведения сил и средств в Донбассе. Коцаба также отметил, что украинскому лидеру следует скорее добиться проведения встречи «нормандской четверки». В ответ координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» Тарас Елейко схватил журналиста за ухо и назвал «агентом ФСБ, лжецом и манипулятором».

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Ранее Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск возле населенного пункта Золотое. По словам руководителя страны, он лично посещает места, где планируется разведение сил и средств.

Украинский лидер подчеркнул, что разведение войск вблизи Золотого состоялось несмотря на «сложную ситуацию».

В феврале 2015 года Руслана Коцабу арестовали по подозрению в государственной измене за призывы к бойкоту мобилизации в украинскую армию. В мае 2016 года он получил три с половиной года тюрьмы. Коцаба в своем последнем слове обратился к сотрудникам СМИ с просьбой быть объективными в освещении конфликта в Донбассе. В июле того же года апелляционный суд его полностью оправдал. Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналиста узником совести.

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