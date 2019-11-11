Путин попросил не брать пример с советской экономики

На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин призвал увеличить долю закупок российского оборудования в рамках исполнения национальных проектов. При этом он призвал не повторять ошибок времен СССР. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».

«Закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной. Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике», — предупредил глава государства, подчеркнув, что техника должна отвечать требованиям заказчика, иметь надежную систему послепродажного и гарантийного обслуживания.

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Вместе с тем Путин призвал обеспечить строгое целевое использование средств на закупку оборудования и техники и добиться «абсолютной прозрачности» в этой сфере. По словам президента, движение средств должно прослеживаться на всех уровнях.

Глава государства признал, что уже неоднократно просил того же в отношении других крупных российских проектов, таких как, например, космодром Восточный. Однако слова, как посетовал Путин, не повлияли: «воруют сотнями миллионов, хотя уже несколько десятков уголовных дел возбуждено».

Ранее сообщалось, что главными причинами, по которым российский малый и средний бизнес не пользуется помощью государства, стали слишком строгая отчетность (16 процентов), а также сложность в подготовке документов (29 процентов).

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