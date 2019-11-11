Назван лучший сейв 12-го тура АПЛ

Голкипер «Брайтона» Мэтью Райан совершил лучший сейв в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Вратарь спас свою команду после удара из пределов штрафной в ближний угол в выездном матче против «Манчестер Юнайтед» (1:3). В пятерке лучших также оказались сейвы в исполнении Бена Фостера («Уотфорд»), Висенте Гуайты («Кристал Пэлас»), Пауло Гассаниги («Тоттенхэм») и Джордана Пикфорда («Эвертон»).
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