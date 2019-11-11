Мужчина придумал «гениальный» способ смотреть футбол на свидании

Британский болельщик сумел незаметно посмотреть футбол на свидании. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, пока пара проводила время в ресторане, мужчина следил за встречей чемпионата Шотландии между «Ливингстоном» и «Глазго Рейнджерс». Он спрятал телефон с трансляцией под кепкой, которая лежала на столе. Девушка сидела напротив и могла не заметить устройство.

Сделавший снимок пары мужчина заявил, что болельщик был больше заинтересован просмотром матча, нежели общением с девушкой. «Но парень играл по-честному: смело и, можно сказать, гениально», — отметил он. Пользователи Twitter также оценили трюк фаната, посчитав его «хитроумным и заслуживающим аплодисментов».

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 2:0. Команда занимает второе место в чемпионате Шотландии, набрав 31 очко в 12 матчах. «Ливингстон» располагается на седьмом месте с 13 очками.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!