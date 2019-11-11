В Новой Москве исчезнут новостройки

Предложение новостроек в районах Новой Москвы снизилось до исторического минимума. Об этом говорится в материалах аналитиков компании «Метриум» (есть в распоряжении редакции).

На локальном первичном рынке к ноябрю 2019 года насчитывалось, по статистике компании, 26 новостроек — абсолютный минимум за всю семилетнюю историю рынка после вхождения территории в состав столицы. По сравнению с пиковыми показателями 2016-2017 года показатель снизился на 35 процентов.

Такую динамику риелторы объясняют влиянием реформы долевого строительства, а также высокой долей проблемных объектов на территории округа. «Уменьшение предложения новостроек в Новой Москве обусловлено частичной или полной остановкой реализации некоторых проектов, — говорится в материалах компании. — Непосредственно в третьем квартале 2019 года проблемы возникли у застройщиков двух проектов: ЖК "Эдельвейс" и "Филатов луг"».

С учетом моратория на выдачу разрешений на строительство, который начал действовать в ТиНАО в 2019 году, на территории округа ожидается дефицит новых проектов, подчеркивают в компании, уточняя, что на рынок продолжат выходить квартиры в ранее согласованных ЖК.

Ранее в компании обратили внимание на резкое подорожание жилья в Новой Москве: с начала 2019 года квартиры в местных новостройках выросли в цене на 10-20 процентов.

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