Россия отказалась выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в случае, если это сделают США. Он сообщил об этом «Известиям».

Рябков отметил, что Россия не будет поступать «зеркально». Также замглавы рассказал, что Москва сомневается насчет планов Вашингтона покинуть соглашение. Однако в случае выхода США из договора в российском ведомстве рассмотрят различные варианты ответных действий.

Дипломат добавил, что договор — важный элемент, стабилизирующий «многие процессы», а также выразил надежду, что Соединенные Штаты не выйдут из соглашения.

В конце октября сообщалось о планах США выйти из Договора по открытому небу. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий документ, однако окончательное решение не было принято.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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