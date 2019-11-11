Российскому бизнесу не дадут разбежаться по регионам

В России необходимо проследить за тем, чтобы бизнес не перемещался в те регионы страны, где уже введен налог на самозанятых. Такое поручение глава правительства Дмитрий Медведев дал вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС.

Медведев указал, что пока повсеместно такой налог вводить не планируется. «Мы не должны создать модель, при которой бизнес, например, потечет в соседние регионы только потому, что там это все введено», — указал премьер-министр. По словам Медведева, в будущем такие меры распространят на всю страну, но точных сроков не назвал. Новый налоговый режим будет введен с 2020 года в 19 регионах. Речь идет, в частности, о Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Воронежской и Волгоградской областях и других.

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С 2019 года в четырех субъектах Федерации — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Это касается граждан, оказывающих платные услуги без привлечения наемных сотрудников. Таких работников обязали отчислять четыре процента от суммы своего дохода при работе с физическими и шесть процентов — при работе с юридическими лицами. Изначально эксперимент хотели растянуть на десять лет, но в Минфине настояли на распространении его на другие регионы уже со следующего года.

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