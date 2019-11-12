Отец «пьяного» мальчика прокомментировал освобождение виновницы ДТП

Роман Шимко — отец сбитого насмерть в Балашихе шестилетнего мальчика, в крови которого ошибочно обнаружили 2,7 промилле алкоголя, — прокомментировал освобождение виновницы ДТП Ольги Алисовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться. Она какой родилась, такой и умрет. С таким отношением к жизни и детям», — сказал мужчина. Он добавил, что не успокоится, пока Алисова не понесет справедливое наказание.

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По словам Шимко, виновница ДТП перечисляет деньги в качестве компенсации, однако это незначительные суммы.

Алисова вышла на свободу 11 ноября. Согласно приговору суда, она должна выплатить родителям погибшего мальчика 2,5 миллиона рублей

Вызвавшая общественный резонанс история с «пьяным мальчиком» произошла в 2017 году в Балашихе. Водитель Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика во дворе дома. В заключении судебно-медицинского эксперта о смерти ребенка говорилось о наличии этанола в его крови, из-за чего в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

К 10 месяцам исправительных работ был приговорен врач бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаил Клейменов, ошибочно обнаруживший алкоголь в крови погибшего мальчика.

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