Нашедшего алкоголь в крови «пьяного» мальчика врача будут судить

В Железнодорожный городской суд Московской области направлено уголовное дело против судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел большую дозу алкоголя в крови погибшего в ДТП шестилетнего Алексея Шимко. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Следствие установило, что при проведении экспертизы тела умершего ребенка врач нарушил правила отбора образцов крови и использовал металлический черпак, из-за чего образцы были загрязнены. Также он долго не отправлял кровь в судебно-химическую лабораторию. Все это привело к тому, что пробы забродили, в них образовался ацетальдегид и 2,7 процента этилового спирта. Это и было выявлено при судебно-химическом исследовании, в результате чего мальчика признали сильно пьяным.

«Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред», — добавили в ведомстве.

Согласно утвержденному обвинительному заключению, Клейменов обвиняется в халатности (часть 1 статьи 293 УК). Ему грозит штраф, обязательные либо исправительные работы или арест.

Алексей Шимко погиб 23 апреля 2017 года в ДТП в подмосковной Балашихе. В его крови нашли 2,7 промилле этилового спирта. После долгих разбирательств на судмедэксперта было заведено уголовное дело о халатности. Виновницу аварии Ольгу Алисову суд приговорил к трем годам лишения свободы и обязал выплатить родителям ребенка 63 тысячи рублей за погребение и 2,5 миллиона в качестве компенсации морального вреда.

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