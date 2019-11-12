В российском регионе задумались о создании коридора для экспорта

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести оплату транзита грузов в Калининград из России по внутрироссийским тарифам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». По его словам, так появится возможность создать транспортный коридор для экспорта российских товаров за рубеж через регион.

«Здесь есть несколько предложений по созданию такого фактически агрокоридора, который обеспечит комплексное развитие сразу нескольких регионов — Приволжского, Уральского, Сибирского», — уточнил губернатор.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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