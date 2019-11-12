США задумали передать Москве примкнувших к сирийским боевикам россиян

Вашингтон ведет переговоры с Москвой о передаче ей россиян, примкнувших к сирийским боевикам. Об этом сообщили в госдепартаменте США, передает ТАСС.
Неназванный представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о россиянах и их семьях, захваченных ранее в Арабской Республике. По его словам, в России проявили «некоторый интерес» к возвращению этих соотечественников, однако пока диалог находится на начальной стадии.
Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.