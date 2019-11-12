США задумали передать Москве примкнувших к сирийским боевикам россиян

Вашингтон ведет переговоры с Москвой о передаче ей россиян, примкнувших к сирийским боевикам. Об этом сообщили в госдепартаменте США, передает ТАСС.

Материалы по теме Пришел и остался Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока

Неназванный представитель американского внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о россиянах и их семьях, захваченных ранее в Арабской Республике. По его словам, в России проявили «некоторый интерес» к возвращению этих соотечественников, однако пока диалог находится на начальной стадии.

Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



