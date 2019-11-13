Соседка историка-расчленителя рассказала о его последней ссоре с аспиранткой

Соседка 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку вуза Анастасию Ещенко, рассказала, что слышала их последнюю ссору. Об этом Ангелина сообщила в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

Ангелина рассказала, что девушка собиралась на день рождения к другу, из-за чего у доцента был «яростный порыв». В какой-то момент Анастасия назвала его ублюдком, после чего Соколов начал ругаться нецензурной бранью и назвал ее неблагодарной тварью. После этого девушка начала просить не трогать ее.

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По описанию соседки, затем она услышала звуки ударов. «Я начала слышать, как он, видимо, ее кидал либо об стену, либо об пол — у меня сотрясалась комната. Это были падения очень сильные. С его возрастом, он достаточно сильный был человек», — заявила Ангелина.

Ранее соседи доцента рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему. Вместе с тем сожитель кидал ее на пол и доводил до слез. В ночь убийства другой жилец дома слышал «очень унизительные слова», доносящиеся из квартиры доцента. По словам соседки, накануне убийства Соколов много пил и был «преисполнен ненависти».

Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.

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