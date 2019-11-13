Соседка историка-расчленителя рассказала о его последней ссоре с аспиранткой

Соседка 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, убившего аспирантку вуза Анастасию Ещенко, рассказала, что слышала их последнюю ссору. Об этом Ангелина сообщила в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
Ангелина рассказала, что девушка собиралась на день рождения к другу, из-за чего у доцента был «яростный порыв». В какой-то момент Анастасия назвала его ублюдком, после чего Соколов начал ругаться нецензурной бранью и назвал ее неблагодарной тварью. После этого девушка начала просить не трогать ее.
По описанию соседки, затем она услышала звуки ударов. «Я начала слышать, как он, видимо, ее кидал либо об стену, либо об пол — у меня сотрясалась комната. Это были падения очень сильные. С его возрастом, он достаточно сильный был человек», — заявила Ангелина.
Ранее соседи доцента рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему. Вместе с тем сожитель кидал ее на пол и доводил до слез. В ночь убийства другой жилец дома слышал «очень унизительные слова», доносящиеся из квартиры доцента. По словам соседки, накануне убийства Соколов много пил и был «преисполнен ненависти».
Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял с бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.