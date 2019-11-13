Раскрыты заслуги ФСБ в создании российского супероружия

В создании уникальных видов российского вооружения есть заслуга военных контрразведчиков. Об этом заявил генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший департамент военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в 1990-е годы иностранные спецслужбы пытались изучить обстановку в российской армии и стране в целом, а также создать «серьезную агентуру» в вооруженных силах. «Но это им не удалось… Мы проводили активные мероприятия —говоря простым языком, делали "подставы", "запаривали дезу", отвлекали их внимание на созданные нами оперативные ситуации», — добавил Безверхний.

По его словам, в определенный момент у иностранных разведчиков создалось впечатление, что «они все знают и всем владеют». Однако, когда в 2018 году президент России Владимир Путин объявил о наличии в стране вооружения нового типа, «противник был ошарашен», поскольку этого не знал, уточнил генерал-полковник.

«И в этом была и заслуга военной контрразведки, — подчеркнул Безверхний. — Военная контрразведка была одним из ключевых элементов возрождения армии, потому что у нас была уникальная возможность докладывать руководству страны истину о том, что именно происходит в ВС РФ».

О создании новейшего вооружения в России Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Речь шла о гиперзвуковых комплексах «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», ядерном подводном беспилотнике «Посейдон» и боевом лазере «Пересвет».

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