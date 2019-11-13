В России задумали уравнять качество образования в сельских и городских школах

Ученики сельских школ в России должны получать такое же качественное образование, как в городских образовательных учреждениях. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, передает РИА Новости.

По ее словам, в рамках нацпроекта «Образование» проводится повышение квалификации учителей сельской местности. Кроме того, предполагается создание новых мест в сельских школах. На эти цели предусматриваются субсидии в размере более 3 миллиардов рублей.

«В 2019 году завершается ввод в эксплуатацию 9 тысяч новых мест, но это места, которые охватывают все программы по созданию по созданию мест в сельских школах», — пояснила министр.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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