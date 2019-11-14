Популярная блогерша созналась в работе в секс-индустрии до рождения детей

Популярная британская блогерша Кэндис Братвейт (Candice Brathwaite) рассказала на своей странице в Instagram, что была секс-работницей. На такое признание она решилась после того, как информация о ее прошлом просочилась в сеть.

По словам Братвейт, неизвестный разгласил эту информацию коллегам женщины, чтобы дискредитировать ее. Сама британка надеялась скрыть этот факт до тех пор, пока ее дети не повзрослеют.

Женщина заметила, что шесть лет назад участвовала в съемках документального фильма о секс-работниках, потому что «какое-то время сама была такой». «Мне не стыдно за то время в моей жизни, и мой партнер и семья всегда знали об этом, хотя я сожалею, что это смущает моих близких», — призналась она.

Братвейт заявила, что старается быть максимально честной, насколько это возможно, и заметила, что не хотела причинять никому боли и вреда. «Жизнь сложна», — заключила мать двоих детей.

Большинство подписчиков Братвейт поддержали ее, убеждая, что ей нечего стыдиться. «Эта часть вашей истории, она такая, но это только часть. Это была ваша работа, когда вам было нужно, и больше ничего », — писали они. Многие замечали, что заставлять людей говорить об этом нельзя: «Вам не за что извиняться и стыдиться, мне жаль, что вас заставили обсудить то, к чему вы не готовы», — замечали комментаторы.

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