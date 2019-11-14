Стало известно о миллионных выплатах для жалующегося на проблемы «Ростова»

В министерстве спорта Ростовской области отреагировали на информацию о том, что футбольный клуб «Ростов» находится в тяжелом финансовом положении. Об этом сообщает «РБК Ростов-на-Дону».

В ведомстве заявили, что клуб получил из казны грант в размере 380 миллионов рублей. Отмечается, что финансы были направлены для подготовки команды к соревнованиям. В Минспорта также сообщили, что «Ростову» были предоставлены футбольная база стадиона «Олимп-2», тренировочные поля и другие административные помещения.

О денежных проблемах «Ростова» стало известно 13 ноября. Отмечалось, что у клуба остался лишь один источник финансирования, вследствие чего в зимнее трансферное окно ростовчане будут вынуждены расстаться с ключевыми игроками. Главный тренер клуба Валерий Карпин заявил, что проблемы с деньгами могут «убить» команду.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает третье место, набрав 30 очков. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 36 очков.

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