Названа опасность недостатка солнечных дней в России

При недостатке солнечного света у людей происходит нарушение выработки мелатонина, из-за чего могут возникать сезонное аффективное расстройство, сезонная депрессия, а также снижение настроения. Об этом рассказал руководитель Центра медицины МГУ, врач-сомнолог Александр Калинкин, передает ТАСС.

Кроме того, из-за недостатка света у людей ухудшается качество сна и появляется бессонница.

Калинкин отметил, что компенсировать недостаток солнца витаминами нельзя. Однако он посоветовал максимально долго находиться на солнце, а в помещении использовать специальные лампы, имитирующие солнечный свет. Во время сна он посоветовал максимально ограничивать количество света в помещении — исключением являются лишь те, у кого есть тревожные расстройства. Для них наличие небольшого ночника позволит уменьшить уровень тревоги.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что самым хмурым и депрессивным месяцем года с точки зрения метеорологов является ноябрь. В это время понижается атмосферное давление и возникает циклоническая деятельность, которая формирует облака. Синоптик посоветовал россиянам для профилактики плохого настроения больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

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