Число раненных при взрыве на военных складах в Харьковской области выросло

Пять человек пострадали в результате взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Уточняется, что в результате ЧП на Центральной артиллерийской базе обеспечения погибли двое военнослужащих-саперов, один человек получил тяжелое ранение, еще один — средней тяжести, трое были легко ранены. До этого сообщалось о четырех пострадавших.

С 15:13 по местному времени новых взрывов не было, гражданскому населению и объектам инфраструктуры ничего не угрожает.

В Генштабе пояснили, что инцидент произошел в ходе утилизации боеприпасов, которые нельзя было транспортировать.

Ранее 15 ноября стало известно о пожаре на Балаклейском арсенале. По данным Генштаба, около 20 взрывов произошло на территории технической базы, где уничтожают боеприпасы, которые запрещено перевозить.

Предыдущий пожар на складе боеприпасов в Балаклее под Харьковом произошел в марте 2017 года. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.

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